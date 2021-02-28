رياضة

الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يقسو على "كولن" بخماسية (فيديو)

Lebanon 24
28-02-2021 | 12:00
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حقّق نادي "بايرن ميونيخ" فوزاً كاسحاً على ضيفه "كولن" بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن المرحلة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم.
 
وافتتح الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لـ"بايرن" في الدقيقة 18 ثم أضاف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و65 قبل أن يسجل سيرجي غنابري الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 82 و86، فيما سجّل التونسي إلياس السخيري الهدف الوحيد لـ"كولن" في الدقيقة 49.
 
وبهذا الفوز، رفع "بايرن" رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين على "لايبزيغ" الذي فاز على ضيفه "بوروسيا مونشنغلادباخ"، أمس السبت، بنتيجة 3-2.
 
وتجمّد رصيد "كولن" عند 21 نقطة في المركز 14 على جدول ترتيب "البوندسليغا". 
 
المصدر: د أ ب

رياضة

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