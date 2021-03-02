رياضة

جورجينا تكشف الأسرار.. ما لا تعرفونه عن علاقتها بكريستيانو رونالدو

Lebanon 24
02-03-2021 | 09:00
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كشفت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم فريق يوفنتوس كريسيتانو رونالدو، عن حياة الدون خارج الملعب وبالتحديد في المنزل، معتبرة أن البرتغالي كان "أكبر ملهميها" على الإطلاق.

 

جورجينا على علاقة برونالدو منذ زمن بعيد بعد انتهاء علاقته بإيرينا شايك الروسية، والآن ثمة أنباء عن أن البرتغالي قد قرر الزواج منها في الفترة المقبلة.

 

هل يطبخ رونالدو؟ هل يقوم بالمجازفة ببدنه في أعمال المنزل؟ الواقع أن جورجينيا كشفت أنها امرأة مثالية تود الحفاظ على شريكها في أفضل حال من أجل الظهور في عمله بمستواه المعتاد.

 

الإسبانية المولودة في الأرجنتين قالت في هذا الصدد في تصريحات للصحافة "رونالدو لا يطبخ، إنه يستحق أن يجد طبقًا ساخنًا من الطعام المحضر على الطاولة بعد التدريب طوال الصباح، لدينا طاه وأنا أطبخ أحيانًا"

 

كما تابعت "تغيير المصباح في منزلنا مستحيل بسبب علو السقف، لو كنت كريستيانو رونالدو، هل ستغير المصباح على بعد 20 قدمًا عن الأرض؟".

 

وواصلت: "من الأفضل ألا يقوم بهذه الأعمال، عليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، أحب الاعتناء بمنزلي وأسرتي".

 

أما عن قيمة الرياضة له ولها، فقالت "نتشارك الصالة الرياضية لأننا لا نمتلك سوى صالة رياضية واحدة في المنزل، لقد تعلمت الكثير منه".

 

وتابعت "إنه يعلمني ويحفزني، في النهاية أنت انعكاس لما تراه، وأنا أراه! كنت رياضية وبصحة جيدة قبله، ولكنني أشعر بالتحسن معه، إنه كريستيانو رونالدو بعد كل شيء، إنه مصدر إلهامي".

 

المصدر: وكالات
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