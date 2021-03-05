رياضة

صلاح يبدي استياءه لتبديله.. ووكيله ينشر "تغريدة" غريبة (صور)

Lebanon 24
05-03-2021 | 09:00
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أقدم الألماني يورغن كلوب على استبدال نجمه المصري محمد صلاح، في بداية الشوط الثاني لمباراة ليفربول أمام ضيفه تشيلسي، أمس الخميس، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

 

وخرج محمد صلاح وزميله كورتيس جونز، من أرض الملعب، في الدقيقة 62، ودخل بدلا منهما كل من المهاجم البرتغالي وديوغو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

 

وكانت النتيجة تشير حينها إلى تقدم "البلوز" بهدف وحيد، أحرزه ماسون مونت في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، وقاد به فريقه لفوز تاريخي.

 

والتقطت عدسات الكاميرات محمد صلاح وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.

 

 

 

Pointed message from Mohamed Salah's agent adds to Liverpool substitution dramahttps://t.co/9ZHV92zzcL pic.twitter.com/nJTsn0GvH6

 

ونشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، "تغريدة" غريبة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري في الدقيقة 62.

.

 
 

ويتصدر محمد صلاح (28 عاما) ترتيب هدافي الموسم الحالي "البريميرليغ"، برصيد 17 هدفا.

المصدر: روسيا اليوم
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