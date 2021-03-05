خسارة مريرة لـ"ليفربول" أمام "تشيلسي" في الدوري الإنكليزي! (فيديو)

مني نادي "ليفربول" بخسارة هي الخامسة له على التوالي في معقله "أنفيلد" في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط أمام ضيفه "تشيلسي" بهدف من دون ردّ، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن المرحلة 29 من "البريميرليغ".

وسجّل ماسون ماونت هدف "تشيلسي" الوحيد في الدقيقة 43، ليرفع "البلوز" رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد "ليفربول" عند 43 نقطة في المركزالسابع، ليواصل الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.