خسارة مريرة لـ"ليفربول" أمام "تشيلسي" في الدوري الإنكليزي! (فيديو)

مني نادي "ليفربول" بخسارة هي الخامسة له على التوالي في معقله "أنفيلد" في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط أمام ضيفه "تشيلسي" بهدف من دون ردّ، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن المرحلة 29 من "البريميرليغ".
وسجّل ماسون ماونت هدف "تشيلسي" الوحيد في الدقيقة 43، ليرفع "البلوز" رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد "ليفربول" عند 43 نقطة في المركزالسابع، ليواصل الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ومازال ليفربول عاجزاً عن تحقيق أي فوز في ملعبه بالدوري الإنكليزي منذ بداية عام 2021، حيث أخفق في الانتصار خلال مبارياته الـ7 الأخيرة بالبطولة، التي شهدت خسارته في 5 مباريات وتحقيقه تعادلين فقط، وشهدت تسجيله هدفين فقط، علما بأن آخر فوز للفريق في "آنفيلد" يعود إلى 16 كانون الثاني الماضي.