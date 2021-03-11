رياضة

"مان سيتي" يسحق "ساوثهامبتون" بخماسية في الدوري الإنكليزي (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2021 | 15:00
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حقّق نادي "مانشستر سيتي" فوزاً ساحقاً على ضيفه "ساوثهامبتون" بنتيجة 5-2، في المباراة المقدّمة من المرحلة 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.
 
وافتتح نجم "السيتي" البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لفريقه في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل جيمس وارد براوس لـ"ساوثهامبتون" في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وأعاد النجم الجزائري رياض محرز التقدم للـ"سيتي" بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، ثم أضاف زميله الألماني إيلكاي غوندوغان الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
 
وواصل محرز تألقه، بعدما سجل الهدف الرابع للـ"سيتي" في الدقيقة 55، لكن سرعان ما قلص "ساوثهامبتون" الفارق، عقب إحراز تشي آدامز هدفاً ثانياً للضيوف في الدقيقة التالية.
 
وعاد دي بروين لهز الشباك من جديد، محرزاً الهدف الخامس لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59، ليعيد "مانشستر سيتي" البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق 0-2 أمام ضيفه "مانشستر يونايتد" في مباراة ديربي مانشستر التي أقيمت الأحد الماضي.
 
وبذلك، ارتفع رصيد "مانشستر سيتي" إلى 68 نقطة من 29 مباراة، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقاً بفارق 14 نقطة على أقرب ملاحقيه جاره اللدود "مانشستر يونايتد"، الذي خاض 28 مباراة.
 
في المقابل، تجمد رصيد "ساوثهامبتون" عند 33 نقطة في المركز 14 على جدول ترتيب المسابقة.
 
 

المصدر: د أ ب

رياضة

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