رياضة

هدف "عالطاير" عابر للقارات (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2021 | 06:00
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شهدت مباراة ضمن الجولة الـ29 من دوري الدرجة الثاني الإيطالي لكرة القدم "Serie B"، بين فريق فيرتوس إينتيلا وضيفه كريمونيزي (2-0)، تسجيل هدف رائع من مسافة بعيدة نحو 65 مترا.

ولعب دانيلي بورا حارس مرمى أصحاب الأرض، كرة طويلة تهادت أمام ميكيلي كاستاينيتي، مدافع فريق كريمونيزي، الذي لم يتردد في تسديدها مباشرة "عالطاير" من منتصف ملعبه من مسافة نحو 65م في مرمى الخصم، مسجلا الهدف الثاني لفريقه.
 
 
 
 
يذكر أن ميكيلي كاستاينيتي، البالغ من العمر 31 عاما، يلعب مع فريق كريمونيزي منذ عام 2018، ولم يلعب قط في دوري الدرجة الأولى.

ويحتل فريق كريمونيزي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، برصيد 35 نقطة.

بينما يقبع فيرتوس إينتيلا في قاع الترتيب برصيد 21 نقطة فقط.
المصدر: روسيا اليوم
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