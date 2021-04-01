رياضة

شركة "New look sports" تدعي على الاتحاد اللبناني لكرة السلة والـMTV...وهذا هو السبب

Lebanon 24
01-04-2021 | 22:42
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تقدم صاحب شركة New Look Sports بودي معلولي بدعوى قضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي ضد الإتحاد اللبناني لكرة السلة ممثلاً برئيسه  أكرم الحلبي وشركة الـMTV من أجل وقف بث المباريات علماً بأن المحطة فازت بحقوق النقل في 24 آذار 2021 بين التلفزيونات في استدارج العروض،  وأن المزايدة حصلت من دون علم شركة "New Look Sports".
 
وفي التفاصيل، فإن هناك عقداً موقعاً بين الاتحاد اللبناني لكرة السلة وشركة "New Look Sports" منذ 4 سنوات ينتهي عام 2020 وتدعي الشركة أن العقد لا يزال سارياً حتى تاريخه استناداً إلى القانون الصادر عن المجلس النيابي والقاضي بتعليق المهل بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أن شركة "New Look Sports" تملك الأولوية في نقل المباريات منذ 16 عاماً وذلك وفق الاتفاق المعقود بين الطرفين.
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