رياضة

تنس.. الروسي روبليف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة "ميامي"

Lebanon 24
03-04-2021 | 15:00
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تأهل النجم الروسي، أندريه روبليف، إلى الدور نصف النهائي لبطولة "ميامي" للتنس، بتغلبه على الأميركي سيباستيان كوردا، في ربع النهائي، أمس الجمعة.

واحتاج روبليف، لساعة واحدة و38 دقيقة، ليهزم كوردا، بواقع مجمعتَيْن بدون مقابل 7-5، و7-6، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "sport-express.ru". 

وهذه هي المرة الأولى، التي ينجح فيها النجم الروسي الشاب، في الوصول إلى نصف نهائي بطولة أساتذة ذات ألف نقطة في مشواره.

Ruthless Rublev 🔥@AndreyRublev97 pushes past a valiant Sebastian Korda 7-5 7-6(7) to reach his first Masters 1000 semi-final. #MiamiOpen pic.twitter.com/lpEoGNy85P



وسيواجه روبليف (23 عاماً)، في نصف النهائي، البولندي هوبرت هوركاتش، الذي أطاح بالمرشح الثاني للقب، اليوناني ستيفانوس تيتيباس، بفوزه عليه، بنتيجة 2-6، و6-3، و6-4.

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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