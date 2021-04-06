رياضة

الدوري الإنكليزي.. "وست هام" يتخطّى "وولفرهامبتون" ويتقدّم للمركز الرابع

Lebanon 24
06-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-810159-637532980428881313.jpg
Doc-P-810159-637532980428881313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حقّق فريق "وست هام يونايتد" فوزاً ثميناً على مضيفه "وولفرهامبتون" بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، في المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 

وعلى ملعب "مولينيو"، جاءت الأهداف الثلاثة لـ"وست هام" في الشوط الأول وحملت توقيع جيسي لينغارد وبابلو فورنالس وجارود بوين في الدقائق السادسة و14 و38. ورد لياندير ديندونكير وفابيو سيلفا بهدفين لـ"وولفرهامبتون" في الدقيقتين 44 و68، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.


ورفع "وست هام" رصيده إلى 52 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن "تشيلسي" صاحب المركز الخامس ويتفوق بـ 3 نقاط على "توتنهام" و"ليفربول".

وتوقف رصيد "وولفرهامبتون" عند 35 نقطة في المركز 14.

ويتصدر "مانشستر سيتي" جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 14 نقطة عن "مانشستر يونايتد" الوصيف ويحل "ليستر سيتي" في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

 

Another massive win on the road! 💪

We move up to fourth ✊
COYI ⚒ pic.twitter.com/pdMvb2PIRo

المصدر: د أ ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-06
21:41 | 2021-04-06
21:00 | 2021-04-06
15:46 | 2021-04-06
15:00 | 2021-04-06
12:00 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website