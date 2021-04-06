الدوري الإنكليزي.. "وست هام" يتخطّى "وولفرهامبتون" ويتقدّم للمركز الرابع

حقّق فريق "وست هام يونايتد" فوزاً ثميناً على مضيفه "وولفرهامبتون" بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، في المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وعلى ملعب "مولينيو"، جاءت الأهداف الثلاثة لـ"وست هام" في الشوط الأول وحملت توقيع جيسي لينغارد وبابلو فورنالس وجارود بوين في الدقائق السادسة و14 و38. ورد لياندير ديندونكير وفابيو سيلفا بهدفين لـ"وولفرهامبتون" في الدقيقتين 44 و68، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
Another massive win on the road! 💪
— West Ham United (@WestHam) April 5, 2021