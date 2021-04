الدوري الإنكليزي.. "وست هام" يتخطّى "وولفرهامبتون" ويتقدّم للمركز الرابع

حقّق فريق "وست هام يونايتد" فوزاً ثميناً على مضيفه "وولفرهامبتون" بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، في المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب "مولينيو"، جاءت الأهداف الثلاثة لـ"وست هام" في الشوط الأول وحملت توقيع جيسي لينغارد وبابلو فورنالس وجارود بوين في الدقائق السادسة و14 و38. ورد لياندير ديندونكير وفابيو سيلفا بهدفين لـ"وولفرهامبتون" في الدقيقتين 44 و68، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.



ورفع "وست هام" رصيده إلى 52 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن "تشيلسي" صاحب المركز الخامس ويتفوق بـ 3 نقاط على "توتنهام" و"ليفربول".وتوقف رصيد "وولفرهامبتون" عند 35 نقطة في المركز 14.ويتصدر "مانشستر سيتي" جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 14 نقطة عن "مانشستر يونايتد" الوصيف ويحل "ليستر سيتي" في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

