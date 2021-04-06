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رياضة
لبنان يشارك ببطولة العالم للماسترز في رفع الأثقال عبر تطبيق زوم
Lebanon 24
06-04-2021
|
15:46
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للمرة الاولى، سيشارك أبطال لبنان في بطولة العالم للماسترز الإفتراضية في رفع الاثقال عبر تقنية زوم بإشراف الإتحاد اللبناني لرفع الأثقال في مدينة كميل شمعون الرياضية.
وستتم عملية التحكيم ومتابعة البطولة عالميا مباشرة عبر الشاشات وإعلان النتائج فوريا.
وحسب لائحة الإتحاد الدولي، يشارك في البطولة من لبنان كل من أبطال العالم في فئة الماسترز في الفئات العمرية الكبيرة، أصحاب الأرقام والميداليات السابقة في البطولة وهم :
الرباع خضر منير عليوان في وزن 73 كيلوغراما، الفئة العمرية 45 سنة ورقم المجموعة لديه نترا وخطفا 220 كيلوغراما، وستكون مشاركته في 27 أيار الساعة الرابعة بتوقيت بيروت.
الرباع الياس داوود في وزن 81 كيلوغراما، الفئة 40 سنة ورقم المجموعة 257 كيلوغرانا في 28 أيار.
الرباع عدنان مرفوسة في وزن 89 كيلوغراما، الفئة 55 سنة ورقم المجموعة 195 كيلوغراما في 26 أيار .
الرباع شريف الربعة في وزن 89 كيلوغراما، الفئة 45 سنة ورقم المجموعة 200 كيلوغرام في 27 أيار.
ومن المرجح وحسب لوائح المشاركين في البطولة العالمية ، فوز أبطال لبنان في هذه البطولة بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية.
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