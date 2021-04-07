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رياضة
يوفنتوس يتخذ تدبيرا غير متوقع بحق ديبالا
Lebanon 24
07-04-2021
|
06:00
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كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية عن عدم رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي تمديد عقد نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس سبق لها تقديم عرض لديبالا لتمديد عقده بقيمة 10 ملايين يورو، إلا أن اللاعب رفض العرض، وطلب الحصول على رقم أعلى يصل إلى 15 مليون يورو.
وينتهي عقد ديبالا مع فريق "السيدة العجوز" صيف العام المقبل، حيث يتقاضى اللاعب حاليا مبلغ 7.5 مليون يورو في الموسم.
وأضافت الصحيفة الإيطالية أن النادي قرر سحب العرض الذي كان سيمنح ديبالا أجرا سيجعله من بين أعلى 20 لاعبا في أوروبا، عقب خرق النجم الأرجنتيني لقواعد التباعد الاجتماعي من خلال حضوره حفلا خاصا أقامه زميله الأمريكي مكيني في منزله، إضافة للعلاقة المتوترة بين اللاعب واليوفي مؤخرا، في إشارة إلى اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف البيانكونيري.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الإيطالي أبلغ ديبالا رغبة النادي باستمراره مع الفريق بشروط عقده الحالي، أي دون أي زيادة في راتبه السنوي الحالي.
يذكر أن ديبالا عانى من كثرة الإصابات هذا الموسم، كما تمت معاقبته هو وزميليه ويستون ماكيني وآرتور، لإقامتهم حفلا خلال فترة تعاني منها إيطاليا من تداعيات جائحة كورونا.
المصدر:
روسيا اليوم
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