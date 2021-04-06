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رياضة
قبل مواجهة سان جيرمان... بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بكورونا
Lebanon 24
06-04-2021
|
21:41
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه سيرج جنابري البالغ 25 عاما بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الفريق البافاري: "أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة سيرج جنابري بفيروس كورونا، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي".
وبالتالي سيغيب جنابري عن صفوف البايرن عندما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.
المصدر:
روسيا اليوم
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