رياضة

هكذا استقبل السعوديون فريقاً رياضياً إيرانياً (صور)

Lebanon 24
07-04-2021 | 18:00
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استقبلت السعودية بعثة فريق فولاد خوزستان الإيراني لكرة القدم بالزهور والحلويات بمطار الرياض، والذي وصل تأهبا لمواجهة العين الإماراتي بالملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

 

بعثة فريق العين الإماراتي تصل الرياض لمواجهة فولاذ خوزستان الإيراني في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.


🌐◀️ https://t.co/VfCoyG0lpp pic.twitter.com/a3DzhaAqoQ



وكان في استقبال الفريق الإيراني لدى وصوله عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

بعثة فريق فولاذ خوزستان الإيراني تصل الرياض لمواجهة فريق العين الإماراتي في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.

🌐◀️ https://t.co/VrKxjGfYrb pic.twitter.com/6AdslOjrCU

وقد طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم الاتحاد الآسيوي رسميا بسحب استضافة مباراة ملحق دوري أبطال آسيا 2021 من السعودية.

واحتج الاتحاد الإيراني في خطاب للآسيوي، على إقامة مباراة الملحق بين نادي "فولاد" الإيراني و"العين" الإماراتي في الرياض، بداعي "عدم الاستقرار الأمني في هذا البلد".

وكان الاتحاد الآسيوي قد منح السعودية، استضافة المجموعة الثالثة التي تشمل مباراة الملحق بين العين وفولاد، وستقام في 10  نيسان الجاري.

واستند خطاب الاتحاد الإيراني في حيثياته إلى أن العاصمة السعودية الرياض تتعرض لهجمات صاروخية في الآونة الأخيرة، وأن نادي فولاد "يستشعر القلق من الوضع الأمني الذي تشهده الرياض".


كما تم استقبال بعثة فريق العين الإماراتي بذات الحفاوة لدى وصولهم إلى العاصمة الرياض في وقت لاحق يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: روسيا اليوم
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