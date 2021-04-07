بثلاثية بمرمى "ليفربول".. "الريال" يضع قدماً في نصف نهائي "أبطال أوروبا"

وضع فريق "ريال مدريد" الإسباني قدماً في دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه "ليفربول" الإنكليزي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.وسجل أهداف "ريال مدريد" فينيسيوس جونيور (هدفان) في الدقيقتين 27 و65، بينما سجل ماركو أسينسيو في الدقيقة 36، فيما سجل هدف "ليفربول" محمد صلاح في الدقيقة 51، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.ويلتقي الفريقان يوم 14 نيسان الحالي في مباراة الإياب، حيث يكفي "الريال" التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للدور التالي، فيما يحتاج "ليفربول" إلى الفوز بهدفين نظيفين للتأهل للدور التالي.ويلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين "بورتو" البرتغالي و"تشيلسي" الإنكليزي.