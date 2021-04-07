عينُ "الهلال" على مدرّب "دورتموند" السابق!

كشفت تقارير صحافية فرنسية، أمس الثلاثاء، أنّ نادي "الهلال" السعودي تواصل مع لوسيان فافر، المدرب السابق لنادي "بوروسيا دورتموند" الألماني، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
وأقال "الهلال" في 15 شباط الماضي مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو من تدريب الفريق عقب سلسلة من النتائج السلبية، ويشرف البرازيلي روجيريو ميكالي حالياً على الفريق.
ونقل موقع "العربية" عن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة قولها في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: "بعد إقالته من تدريب "بوروسيا دورتموند" في كانون الأول الماضي، فافر يجد اهتماماً من قبل "الهلال" السعودي".