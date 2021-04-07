عينُ "الهلال" على مدرّب "دورتموند" السابق!

كشفت تقارير صحافية فرنسية، أمس الثلاثاء، أنّ نادي "الهلال" السعودي تواصل مع لوسيان فافر، المدرب السابق لنادي "بوروسيا دورتموند" الألماني، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.



وأقال "الهلال" في 15 شباط الماضي مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو من تدريب الفريق عقب سلسلة من النتائج السلبية، ويشرف البرازيلي روجيريو ميكالي حالياً على الفريق.

ونقل موقع "العربية" عن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة قولها في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: "بعد إقالته من تدريب "بوروسيا دورتموند" في كانون الأول الماضي، فافر يجد اهتماماً من قبل "الهلال" السعودي".



وأضافت المجلة أنّه "تم تداول اسم المدرب السويسري مؤخراً كخيار محتمل في "ليون" الفرنسي بدلا من رودي غارسيا، إضافة إلى إمكانية تلقيه عروضا من الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن فافر تلقى بالفعل اتصالاً من الهلال".وأوضحت أنّ "لنادي السعودي مستعد لمنح المدرب السويسري فرصة ذهبية للتواجد في منطقة الخليج، ومبلغ يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين يورو كراتب سنوي، علماً أن "النصر" السعودي كان قد تواصل مع فافر قبل بضع سنوات من أجل الإشراف على تدريب فريقه".وبدأ البالغ من العمر 63 عاماً مسيرته التدريبية في مطلع تسعينيات القرن الماضي بالدوري السويسري، وقاد 4 أندية في بلاده، قبل أن يشرف على "هيرتا برلين" الألماني في 2007 وبعده "بوروسيا مونشغلادباخ" في 2011، قبل أن ينضم إلى "نيس" الفرنسي في 2016، وبعدها بعامين تولى تدريب "بوروسيا دورتموند".