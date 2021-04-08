رياضة

طفل عمره 11 عاما يلعب في دوري كرة قدم للرجال! (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2021 | 06:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الساحرة المستديرة على نطاق واسع فيديو نادرا لطفل يلعب أساسيا في دوري كرة قدم للرجال.

ويظهر الفيديو الطفل إيريك مارشال البالغ 11 عاما يلعب بقميص فريق "غارو" ضمن دوري الدرجة الرابعة الليبيري لكرة القدم لفئة الرجال.

م
وانقسمت تعليقات المتابعين، فمنهم من سلط الضوء على موهبة الطفل الكروية وتوقع له مستقبلا لامعا، ومنهم من رأى أن مشاركة الطفل صغير الحجم البالغ 11 عاما بين رجال يكبرونه بعقدين يشكل خطرا كبيرا عليه ويعرضه للإصابة.

🇱🇷👶 A "Primary" threat...

11-year-old Eric Marshall is playing in the Liberian fourth tier for FC Gar’ou.

The youngster is insanely talented, playing with people who are almost 2 decades older than him.pic.twitter.com/xHG1dymK8i

المصدر: روسيا اليوم
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