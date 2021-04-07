رياضة

من بين 500 مشترك... لبناني يحرز المركز الثاني عالميا في بطولة قتالية

Lebanon 24
07-04-2021 | 21:27
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فاز اللاعب اللبناني، كريم حريق، بالمركز الثاني من بطولة "Shadow boxing" الاافتراضية العالمية المنظمة من قبل اللجنة العالمية للفنون القتالية "wmac"، في النمسا من بين 500 مشترك من 14 بلداً منها ألمانيا والنمسا وإيطاليا.

وكان حريق المشارك الوحيد من لبنان في البطولة العالمية ضمن فئة فوق 18 سنة، بينما حصل لاعب نمساوي على المركز الاول.

أما عن طريقة المشاركة، فيقوم اللاعب حالياً بتسجيل الضربات والهجوم والدفاع اافتراضياً بطريقة "أونلاين"، وتقوم لجنة الحكم بالتحكيم ووضع النقاط بناء على التصنيف الفني للضربات ودقتها، وتمنح اللاعب المشارك (إفتراضياً) النقاط التي يستحقها .

وقال حريق بعد فوزه بالبطولة "في هذه الظروف الصعبة، تغيرت طريقة إجراء البطولات، وصارت البطولة نظرية ومع ذلك نمارس الرياضة ونرفع اسم لبنان عالياً بصرف النظر عن كيفية إجراء البطولة التي يجب أن نتأقلم مع قوانينها الجديدة على أمل أن نعود الى ممارسة رياضة الفنون القتالية بالصورة الطبيعية بعد تجاوز جائحة كورونا على صعيد لبنان والعالم".

كريم حريق
اللبناني كريم يفوز عالميا في الفنون القتالية أ"أونلاين "

وتمنى حريق الذي يبلغ عشرين ربيعاً وهو طالب في كلية ادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، أن يسعى كل بطل من أجل الوصول إلى اهدافه مهما كانت ظروف البلد صعبة.

جدير بالذكر أن البطل اللبناني أحرز عدة بطولات مهمة في منافسات ألعاب القوى على الصعيد العالمي، فقد فاز في عام 2020 بسباق برلين الاافتراضي للجري الذي جرى في سبتمبر من ذلك العام، وحل كذلك في ‏المركز الثاني ‏في مسافة 4.2 كلم، وفي المركز الأول في مسافة 1.6 كلم.

فضلا عن ذلك، شارك حريق في سباق ااسطنبول الإفتراضي لجري المسافات القصيرة الذي أقيم في تشرين الثاني 2020 وحل في ‏المركز الأول ‏في مسافة 4.2 كلم و 1.6 كلم.

وكان حريق قد فاز كذلك في سباق ‏فيلادلفيا الاافتراضي الثالث للجري والذي نظم في ‏نوفمبر‏ وجاء ‏الأول في فئة الشباب لمسافة 4.2 كلم ‏وحل أولا ً في مسافة 1.6 كلم.

ونظمت هذه المنافسات أيضاً بطريقة " أونلاين" وكاميرا من مضمار السباق لكل متسابق في بلده بسبب جائحة كورونا التي غيرت وجه المشاركات الرياضية على الصعيد العالمي.
المصدر: سكاي نيوز
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