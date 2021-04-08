رياضة

الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2021 | 21:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حقّق ناديا "انتر ميلان" و"يوفنتوس" فوزَيْن ثمينَيْن على ضيفيهما "ساسولو" و"نابولي"، أمس الأربعاء، في مبارتَيْن مؤجلتيْن من المرحلَيْن الـ28 والثالثة من الدوري الإيطالي لكر القدم.

وحقق "إنتر" فوزاً ثميناً بنتيجة 2-1 على "ساسولو"، في المباراة مؤجلة من المرحلة 28 من الدوري الإيطالي، فيما حقّق "اليوفي" فوزاً بالنتيجة نفسها على ضيفه "نابولي" في لقاء مؤجل من المرحلة الثالثة للبطولة.


وعزّز "انتر" صدارته للدوري حيث رفع رصيده إلى 71 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه "ميلان"، قبل 9 مراحل على نهاية الموسم، في حين تجمد رصيد "ساسولو"، عند 40 نقطة في المركز التاسع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. 

وبادر "إنتر" بالتسجيل عبر نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67، فيما تكفل الإيفواري حامد جونيور تراوري، بإحراز هدف "ساسولو" الوحيد في الدقيقة 85.

من جانبه، أفلت "يوفنتوس" من فخ ضيفه "نابولي"، بعدما انتزع فوزاً صعباً عليه 2-1، ليثأر من خسارته 0-1 أمام الفريق ذاته في لقاء الفريقين الذي جرى في شباط الماضي.

وافتتح "يوفنتوس" التسجيل مبكراً عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13، ثم أضاف زميله الأرجنتيني البديل باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وسجل لورينزو إنسيني هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد "يوفنتوس"، إلى 59 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد "نابولي" عند 56 نقطة في المركز الخامس.

 

 

المصدر: د أ ب

رياضة

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:22 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-08
18:00 | 2021-04-08
15:00 | 2021-04-08
12:00 | 2021-04-08
09:00 | 2021-04-08
06:00 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website