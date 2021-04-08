الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)

حقّق ناديا "انتر ميلان" و"يوفنتوس" فوزَيْن ثمينَيْن على ضيفيهما "ساسولو" و"نابولي"، أمس الأربعاء، في مبارتَيْن مؤجلتيْن من المرحلَيْن الـ28 والثالثة من الدوري الإيطالي لكر القدم.

وحقق "إنتر" فوزاً ثميناً بنتيجة 2-1 على "ساسولو"، في المباراة مؤجلة من المرحلة 28 من الدوري الإيطالي، فيما حقّق "اليوفي" فوزاً بالنتيجة نفسها على ضيفه "نابولي" في لقاء مؤجل من المرحلة الثالثة للبطولة.



وعزّز "انتر" صدارته للدوري حيث رفع رصيده إلى 71 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه "ميلان"، قبل 9 مراحل على نهاية الموسم، في حين تجمد رصيد "ساسولو"، عند 40 نقطة في المركز التاسع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وبادر "إنتر" بالتسجيل عبر نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67، فيما تكفل الإيفواري حامد جونيور تراوري، بإحراز هدف "ساسولو" الوحيد في الدقيقة 85.من جانبه، أفلت "يوفنتوس" من فخ ضيفه "نابولي"، بعدما انتزع فوزاً صعباً عليه 2-1، ليثأر من خسارته 0-1 أمام الفريق ذاته في لقاء الفريقين الذي جرى في شباط الماضي.وافتتح "يوفنتوس" التسجيل مبكراً عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13، ثم أضاف زميله الأرجنتيني البديل باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67.وسجل لورينزو إنسيني هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.وارتفع رصيد "يوفنتوس"، إلى 59 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد "نابولي" عند 56 نقطة في المركز الخامس.