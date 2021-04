الدوري الإسباني.. "سوسييداد" يفرض التعادل على "بيلباو" في ديربي الباسك (فيديو)

فرض نادي "ريال سوسييداد" التعادل على ضيفه "أتلتيك بيلباو" 1-1 في مباراة ديربي إقليم الباسك الإسباني التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم

وأحرز آسير فياليبري هدف التقدم لـ"بيلباو" بضربة رأس بعد تمريرة عرضية طويلة من أليخاندرو برجانتينوس في الدقيقة 85، لكن البديل روبرتو لوبيز كان له رأي آخر، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

مع الاقتراب من الدقيقة الأخيرة، تسلم لوبيز الكرة وأفسح لنفسه مساحة قبل أن يطلق تسديدة هائلة من مدى بعيد استقرت في الزاوية العليا اليسرى للمرمى.



ورفع التعادل رصيد "سوسييداد" إلى 46 نقطة في المركز الخامس، متقدماً بفارق الأهداف عن "ريال بيتيس" و"فياريال" في معركة التأهل للدوري الأوروبي.ويملك "بيلباو"، صاحب المركز العاشر برصيد 36 نقطة، فرصة إنهاء فترة بقاء "ريال سوسييداد" كبطل للكأس عندما يواجه "برشلونة" في 17 نيسان الحالي في نهائي نسخة 2021.

