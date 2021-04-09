رياضة

ميسي أمام العديد من التحديات في مشاركته الـ45 بالكلاسيكو الإسباني

Lebanon 24
09-04-2021 | 06:00
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سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها، الخميس، الضوء على العديد من التحديات التي تواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في مباراة الكلاسيكو الإسباني المقبلة.

ويحل برشلونة ضيفًا على غريمه التقليدي ريال مدريد على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة الـ30 من "الليغا" السبت المقبل.


وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ميسي سيعادل رقم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الكلاسيكو الإسباني (45 كلاسيكو)، علمًا أن راموس سيغيب عن المواجهة بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة أن ميسي سيخوض أول مباراة له على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" وهو الملعب البديل للفريق الملكي الذي يقوم بترميم معقله الأساسي "سانتياغو بيرنابيو".

وسيحاول النجم الأرجنتيني التسجيل على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ليصبح الملعب رقم 70 الذي يسجل فيه، حيث سبق واحتفل بتسجيله للأهداف في 69 ملعبًا من أصل 89 ملعبا لعب فيها.

وأضافت الصحيفة أن ميسي سيكون أمام تحد آخر للتسجيل أمام ريال مدريد لكسر الجفاف التهديفي الذي يصاحبه في آخر 6 مباريات كلاسيكو على التوالي منذ أن سجل آخر مرة في "الكامب نو" خلال التعادل 2-2 في الدوري في الـ6 من أيار عام 2018، علما أن النجم الأرجنتيني هو الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا.

ويبقى التحدي الأكبر لميسي هو تحقيق فريقه للفوز في الكلاسيكو الذي ستحدد نتيجته بطل الدوري بشكل كبير، حيث يحل برشلونة في المركز الثاني برصيد 65 متقدما بنقطتين على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يتشبث بالصدارة حتى الآن أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: روسيا اليوم
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