رياضة

لن يضطر إلى تذكر 3 تواريخ.. أطفال غريزمان الثلاثة ولدوا في نفس اليوم

Lebanon 24
09-04-2021 | 12:00
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لن يضطر أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة، إلى تذكر ثلاثة تواريخ مختلفة للاحتفال بأعياد ميلاد أطفاله الثلاثة حيث ولدوا جميعا في 8 نيسان.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، غاب الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، عن مران الفريق صباح أمس الخميس، لأسباب شخصية لم يتم الكشف عنها.

🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️



وأضافت الصحيفة أن "غريزمان، رزق بطفله الثالث، فتاة سمّاها ألبا، وفقا لما نشره اللاعب على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

 

Antoine Griezmann’s three children were all born on April 8: in 2016, 2019 and 2021.

🤯🤯🤯 pic.twitter.com/VvKVZFL1A0



وتابعت "الشيء المضحك أن ألبا ولدت في نفس اليوم الذي ولد فيه شقيقيها ميا وأمارو".

وأوضحت أن "ميا ولدت في 8 نيسان 2016، وبعد 3 سنوات (2019) وصل أمارو، لذلك سيحتفل الثلاثي بعيد ميلادهم في نفس اليوم".

 

Гризманн в третий раз стал отцом! Но самое главное и самое удивительное — все его дети родились в один день 😯

👶 8 апреля 2016-го
👶 8 апреля 2019-го
👶 8 апреля 2021-го pic.twitter.com/ujtG8CGGOU


المصدر: سبوتنيك
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