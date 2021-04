لن يضطر إلى تذكر 3 تواريخ.. أطفال غريزمان الثلاثة ولدوا في نفس اليوم

لن يضطر أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة، إلى تذكر ثلاثة تواريخ مختلفة للاحتفال بأعياد ميلاد أطفاله الثلاثة حيث ولدوا جميعا في 8 نيسان.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، غاب الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، عن مران الفريق صباح أمس الخميس، لأسباب شخصية لم يتم الكشف عنها.

🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021





وأضافت الصحيفة أن "غريزمان، رزق بطفله الثالث، فتاة سمّاها ألبا، وفقا لما نشره اللاعب على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

Antoine Griezmann’s three children were all born on April 8: in 2016, 2019 and 2021.



🤯🤯🤯 pic.twitter.com/VvKVZFL1A0





وتابعت "الشيء المضحك أن ألبا ولدت في نفس اليوم الذي ولد فيه شقيقيها ميا وأمارو".وأوضحت أن "ميا ولدت في 8 نيسان 2016، وبعد 3 سنوات (2019) وصل أمارو، لذلك سيحتفل الثلاثي بعيد ميلادهم في نفس اليوم".

Гризманн в третий раз стал отцом! Но самое главное и самое удивительное — все его дети родились в один день 😯



👶 8 апреля 2016-го

👶 8 апреля 2019-го

👶 8 апреля 2021-го pic.twitter.com/ujtG8CGGOU