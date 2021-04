بعدما أحرجه رونالدو.. مدافع أتالانتا يتلقى هدية خاصة (فيديو)

أثار مدافع أتالانتا، الألماني روبن جوسينس، جدلا واسعا، بعد أن صرح بأن نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، وضعه في موقف محرج، عندما رفض منحه قميصه بعد نهاية مباراة فريقيهما في عام 2019.



وقال اللاعب الألماني عن الواقعة: "بعد المباراة ضد يوفنتوس، حاولت تحقيق حلمي بالحصول على قميص رونالدو، وذهبت إليه بعد صافرة النهاية، حتى أنني لم أذهب للجمهور للاحتفال (بالفوز 3-0).. لكن رونالدو لم يقبل طلبي.. لم ينظر إلي وقال فقط: لا".



وواصل: "شعرت بالإحراج حقا، في تلك اللحظة عندما يحدث لك شيء محرج، تنظر حولك لترى ما إذا كان هناك شخص قد لاحظ ذلك، حاولت أن أخفي هذا الأمر حينها".وبعد أيام قليلة من تناقل واقعة جوسينس هذه مع رونالدو على نطاق واسع في وسائل الإعلام، قرر الهولندي هانز هاتيبور، وبعض اللاعبين الآخرين في فريق نادي أتالانتا، تحقيق حلم زميلهم، واشتروا له قميص رونالدو.

Hans Hateboer bought Robin Gosens a Cristiano Ronaldo shirt to make up for him being rejected after a game 😂 pic.twitter.com/eCBp8NSumN

— Conor Clancy (@ConJClancy) April 13, 2021

وظهر هاتيبور في مقطع فيديو، وهو يقدم هدية لزميله جوسينس، وعندما فتحها الأخير، لم يستطع تمالك نفسه، ودخل في نوبة ضحك.