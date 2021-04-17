رياضة

شاهد هدف ميسي الأسطوري في شباك بيلباو قبيل تجدد مواجهتهما الليلة

Lebanon 24
17-04-2021 | 21:00
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ضجت مواقع التواصل، بفيديو للهدف الأسطوري لنجم برشلونة، ليونيل ميسي، في شباك أتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا في 2015، وذلك قبيل لقاء الفريقين مجددا في نهائي نفس المسابقة الليلة.

واستحوذ الهدف المبهر لميسي في مرمى أتلتيك بيلباو في نهائي العام 2015، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الأكثر تداولا قبل تجدد مواجهة الفريقين في وقت لاحق اليوم السبت.

 

Tomorrow is Barcelona vs Athletic Bilbao in the Copa Del Rey Final, and Messi is beardless where have I seen that before 🤔 pic.twitter.com/jnAcMFK1VY

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين في 30 أيار من العام 2015، تلاعب ميسي بثلاثة مدافعين في وسط الملعب، ليصل إلى منطقة الجزاء ويخدع المدافع الرابع عبر تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ، ويسدد الكرة في زاوية صعبة على حارس المرمى، موقعا على هدف خرافي في شباك الفريق الباسكي.

وشكل هدف ميسي في شباك بيلباو، علامة فارقة ومثار اهتمام محبي كرة القدم، لأنه جمع في آن واحد بين فن المراوغة، التحكم في الكرة، سرعة الانطلاق، ودقة التسديد.

وتوج حينها برشلونة بطلا لكأس إسبانيا، بفوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو، بثلاثة أهداف لهدف.

المصدر: روسيا اليوم
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