حرص مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، المنحدر من أصول جزائرية، على توجيه رسالة إلى الصائمين حول العالم في شهر رمضان المبارك.



ونشر بنزيما صورة له بزي تقليدي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" وعلق عليها، بالكلمات: "إفطارا شهيا لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم".



Saha ftourkoum to all the muslims all around the world ☝🏼❤️#alhamdulilah 🤲🏻 pic.twitter.com/6VB597fWPU

— Karim Benzema (@Benzema) April 15, 2021





يذكر أن كريم بنزيما (33 عاما) انضم إلى صفوف ريال مدريد صيف عام 2009 قادما من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، وينتهي عقده صيف 2022، وتشير التقارير إلى أنه بات قريبا من تجديده مع الفريق الملكي حتى حزيران 2023.وسجل بنزيما 25 هدفا في مختلف المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، وساهم في بلوغ الفريق الملكي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي عودته للسباق على صدارة الليغا، حيث يحتل "الميرنغي" المركز الثاني في جدول الترتيب متخلفا بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر أتليتكو مدريد.