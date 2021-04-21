رياضة

إصابة نجم برشلونة بالتواء في الكاحل (صورة)

Lebanon 24
21-04-2021 | 15:00
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أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بالتواء في الكاحل، ما سيبعده عن جزء من المشوار المتبقي للمنافسة على لقب الدوري الإسباني "الليغا".

وقال برشلونة في بيان أمس: "أصيب مارتن برايثوايت لاعب الفريق الأول بالتواء في الكاحل خلال المران اليوم. سيبتعد عن التشكيلة وسيتحدد موعد عودته وفقا لمدى استجابته للعلاج".

PLAYER UPDATE ‼️


First team player Martin Braithwaite sprained his right ankle during Tuesday morning's training session. He is therefore unavailable for selection and the evolution of the injury will condition his availability. pic.twitter.com/Dqyg25UEND

وذكرت تقارير محلية أن المهاجم الدنماركي، الذي أحرز هدفين في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، سيغيب عن مواجهات خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، لكن برشلونة يأمل في استعادته خلال مباراة قمة مرتقبة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر في الثامن من أيار المقبل.

ويتأخر برشلونة بخمس نقاط عن المتصدر أتلتيكو لكنه يملك مباراة واحدة إضافية، وسيضمن إحراز اللقب والجمع بين ثنائية الدوري والكأس إذا فاز بكل مبارياته المتبقية، بعد تتويجه بكأس ملك إسبانيا السبت الماضي عقب فوزه في النهائي على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة.

المصدر: وكالات
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