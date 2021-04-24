رياضة

جامع كرات يتحول إلى نجم بعد هدف ميسي "الطريف" (فيديو وصور)

Lebanon 24
24-04-2021 | 09:00
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سرق جامع كرات الأضواء في مواجهة برشلونة أمام ضيفه خيتافي، الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تعزيز تقدم فريقه في الشوط الأول للمباراة بنتيجة 3-1، بتسجيل هدفه الثاني بطريقة مذهلة.


وصوب ميسي كرة أرضية أعادها القائم إليه، فأسكنها شباك خيتافي في لقطة "طريفة" بدت وكأن ميسي تبادل الكرة مع القائم في غياب دعم بقية رفاقه في الفريق.

وسنحت الفرصة لجامع الكرات الذي كان قريبا من المرمى، أن يكون أول من هنأ قائد برشلونة بالهدف.

 

Leo GOAT Messi🐐 pic.twitter.com/G3xo4jNQc1



وانتشرت صورته وهو يهنئ أسطورة البرسا، في كل مواقع التواصل الاجتماعي وتحول جامع الكرات المحظوظ إلى نجم المباراة بين رواد تلك المواقع.

GOAL! Barcelona 4-2 Getafe. Enes Unal pulls one back for the visitors via a penalty kick.

But then Ronald Araújo atones for giving away the penalty by thumping in a 4th from an inswinging Messi corner.

The Golden Ball Boy pic.twitter.com/wUdrlW45XV



وتبين لاحقا أن جامع الكرات هو ألاكس تولادو، لاعب فريق فئة الشباب في برشلونة، إذ جرت العادة أن تتم دعوة لاعبي الفئات العمرية في النادي للقيام بجمع الكرات خلال مباريات الفريق الأول على ملعب "كامب نو".

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه خيتافي بنتيجة 5-2 في المباراة ليرفع  رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

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