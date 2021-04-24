جامع كرات يتحول إلى نجم بعد هدف ميسي "الطريف" (فيديو وصور)

سرق جامع كرات الأضواء في مواجهة برشلونة أمام ضيفه خيتافي، الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تعزيز تقدم فريقه في الشوط الأول للمباراة بنتيجة 3-1، بتسجيل هدفه الثاني بطريقة مذهلة.
Leo GOAT Messi🐐 pic.twitter.com/G3xo4jNQc1
— s (@Sakkax10) April 22, 2021
GOAL! Barcelona 4-2 Getafe. Enes Unal pulls one back for the visitors via a penalty kick.
But then Ronald Araújo atones for giving away the penalty by thumping in a 4th from an inswinging Messi corner.
The Golden Ball Boy pic.twitter.com/wUdrlW45XV
— Lilian Chan (@bestgug) April 22, 2021
وتبين لاحقا أن جامع الكرات هو ألاكس تولادو، لاعب فريق فئة الشباب في برشلونة، إذ جرت العادة أن تتم دعوة لاعبي الفئات العمرية في النادي للقيام بجمع الكرات خلال مباريات الفريق الأول على ملعب "كامب نو".
حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه خيتافي بنتيجة 5-2 في المباراة ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطتين عن ريال مدريد الوصيف.