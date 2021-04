اتهام أسطورة "الشياطين الحمر" بالاعتداء على سيدتين.. ماذا جرى؟

قالت شرطة مانشستر الكبرى ومدعون إن ريان غيغز نجم مانشستر يونايتد الإن;ليزي السابق البالغ 47 عاما، يواجه اتهامات بالاعتداء على سيدتين.



ويواجه غيغز اتهاما بالاعتداء الجسدي على سيدة في الثلاثينات من العمر وسيدة في العشرينات والسلوك القهري خلال الفترة بين 2017 و2020.

Former Manchester United footballer Ryan Giggs has been charged with assaulting two women and controlling or coercive behaviour, the Crown Prosecution Service has said https://t.co/2vVSvROf6P

— Sky News (@SkyNews) April 23, 2021



وحتى أمس الجمعة كان غيغز مدربا لمنتخب ويلز لكرة القدم لكن الاتحاد الوطني للعبة قال بعد الإعلان عن هذه الاتهامات إنه سيستبدله بروبرت بيدج في بطولة أوروبا "يورو 2020" هذا الصيف.



وفي تشرين الثاني الماضي غاب غيغز عن عدة مباريات دولية عقب مزاعم الاعتداء ونفى هذه المزاعم آنذاك.



وسيظهر غيغز في محكمة في مانشستر يوم 28 نيسان الجاري.



وقال غيغز في بيان إنه ليس مذنبا.



وأوضح في بيان: "أكن احتراما تاما للإجراءات القانونية وأتفهم جدية المزاعم وسأتمسك بالبراءة أمام المحكمة وأتطلع لتبرئة اسمي".



وقال الاتحاد الويلزي للعبة إنه سيجتمع لمناقشة تأثير هذه التطورات على المنتخب.وخاض غيغز 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد، وهو رقم قياسي وتوج بلقب الدوري الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا.كما مثل غيغز المنتخب الويلزي في 64 مناسبة بين عامي 1991 و2007 وتولى تدريب المنتخب في 2018.