رياضة

خلال 24 ساعة.. مقتل 3 سائقين في رالي أسترالي (فيديو)

Lebanon 24
24-04-2021 | 18:00
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لقي ثلاثة متنافسين حتفهم في حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية في رالي تارغا تسمانيا، بما في ذلك اثنان اليوم السبت في حادث جنوب غرب العاصمة هوبارت.

ووقع حادث السبت على مرحلة سايغنت من سباق ألفين كيلومتر.


وقال مارك بيري الرئيس التنفيذي لشركة تارغا أستراليا في بيان: "شهدنا بعض الأيام المؤلمة. تعازينا لعائلات وأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم".

ولم يتم الكشف على الفور عن هويتي السائق وشريكه اللذين قتلا اليوم السبت.

كما توفي السائق شاين نافين أمس الجمعة، في حادث تحطم على طريق "ليل هاي واي" في اليوم الثاني والأخير من السباق.

 

A New South Wales rally driver has been killed in a crash on the Targa Tasmania race. 68-year-old Shane Navin was in a Mazda RX-7 that went off the Lyell Highway east of Queenstown about 10am. https://t.co/Z5B7I8224c #7NEWS pic.twitter.com/SfYdJFbbDI

وقتل نافين البالغ 68 عاما بعد أن انقلبت سيارته الحمراء من طراز مازدا آر إكس7 صباح الجمعة.


وقال بيان صادر عن منظمي السباق إن مساعده غلين إيفانز لم يصب بأذى.

وبدأ السباق، الذي عقد لأول مرة منذ عام 1995، يوم الاثنين الفائت.

المصدر: روسيا اليوم
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