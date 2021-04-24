خلال 24 ساعة.. مقتل 3 سائقين في رالي أسترالي (فيديو)

لقي ثلاثة متنافسين حتفهم في حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية في رالي تارغا تسمانيا، بما في ذلك اثنان اليوم السبت في حادث جنوب غرب العاصمة هوبارت.
ووقع حادث السبت على مرحلة سايغنت من سباق ألفين كيلومتر.
A New South Wales rally driver has been killed in a crash on the Targa Tasmania race. 68-year-old Shane Navin was in a Mazda RX-7 that went off the Lyell Highway east of Queenstown about 10am. https://t.co/Z5B7I8224c #7NEWS pic.twitter.com/SfYdJFbbDI
— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) April 23, 2021
وقتل نافين البالغ 68 عاما بعد أن انقلبت سيارته الحمراء من طراز مازدا آر إكس7 صباح الجمعة.