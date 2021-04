قال مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب كايكي لاعب فلومينيسي البرازيلي.



وبناء على الاتفاق سيبقى كايكي البالغ 17 عاما في صفوف فريقه الحالي حتى نهاية الموسم الحالي.

Manchester City confirm the signing of the Brazilian 17-year-old Kayky from Fluminense.



Here’s what City fans can look forward to when he arrives in 2022 ✨(🎥 via @Cariocao

ويقارن كثيرون كايكي بمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا كما أنه كان هدفا لليفربول بطل إنجلترا وشاختار دونيتسك الأوكراني.



وأحرز كايكي هدفين في ثماني مباريات خاضها مع فلومينيسي في البطولة المحلية للولاية، كما شارك مع الفريق في مباراته في كأس ليبرتادرويس أمام ريفر بليت الأرجنتيني الأسبوع الماضي.