مقاتل يتسبب لنفسه بكسر "مروع" بعد 17 ثانية من النزال.. شاهدوا الفيديو

عانى بطل الفنون القتالية المختلطة "UFC" السابق، الأميركي كريس ويدمان، من واحدة من أسوأ الإصابات في تاريخ منظمة UFC، أثناء نزاله ضد الجامايكي يورايا هول، الأحد.

وتسبب المقاتل الأميركي البالغ 36 عاما بكسر في ساقه خلال الثواني الأولى للنزال الذي جرى في مدينة جاكسونفيل بفلوريدا ضمن دورة 246 UFC.

وفي الثانية الـ17 من البداية حاول ويدمان استخدام تقنية الركلة المنخفضة، لضرب الجزء السفلي من جسم خصمه، لكن ساقه تعرضت للكسر قبل أن ينهار وسط هلع الحضور مما حدث.



وبالطبع، تم إلغاء النزال على الفور ومنح الفوز لهول، الذي لم ينجح في توجيه ضربة واحدة، قبل أن يدخل المسعفون لنقل ويدمان على النقالة خارج الصالة.



وأظهر مقطع فيديو ويدمان وهو يرفع قبضته في تحية واضحة للجمهور لإعلامهم أنه بخير وهو في طريقه للخروج.