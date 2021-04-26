رياضة

مقاتل يتسبب لنفسه بكسر "مروع" بعد 17 ثانية من النزال.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
26-04-2021 | 15:00
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عانى بطل الفنون القتالية المختلطة "UFC" السابق، الأميركي كريس ويدمان، من واحدة من أسوأ الإصابات في تاريخ منظمة UFC، أثناء نزاله ضد الجامايكي يورايا هول، الأحد.

 

Can't keep a champion down.


Wishing @ChrisWeidman a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/QuUdDQFVh2



وتسبب المقاتل الأميركي البالغ 36 عاما بكسر في ساقه خلال الثواني الأولى للنزال الذي جرى في مدينة جاكسونفيل بفلوريدا ضمن دورة 246 UFC.

 

Praying for my man Weidman #UFC261 pic.twitter.com/jobDMKqWxz

وفي الثانية الـ17 من البداية حاول ويدمان استخدام تقنية الركلة المنخفضة، لضرب الجزء السفلي من جسم خصمه، لكن ساقه تعرضت للكسر قبل أن ينهار وسط هلع الحضور مما حدث. 

وبالطبع، تم إلغاء النزال على الفور ومنح الفوز لهول، الذي لم ينجح في توجيه ضربة واحدة، قبل أن يدخل المسعفون لنقل ويدمان على النقالة خارج الصالة.

وأظهر مقطع فيديو ويدمان وهو يرفع قبضته في تحية واضحة للجمهور لإعلامهم أنه بخير وهو في طريقه للخروج.

المصدر: روسيا اليوم
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