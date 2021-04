حكم يوقف المباراة للسماح للاعب مسلم بالإفطار.. شاهدوا الفيديو

شهدت مباراة ليستر سيتي وضيفه كريستال بالاس في المرحلة الـ33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لقطة رائعة تمثلت في توقيف الحكم للمباراة من أجل إفطار لاعب مسلم.



وأوقف الحكم غراهام سكوت، اللقاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول، تزامنا مع أذان المغرب، حتى يتسنى للاعب نادي ليستر سيتي، الفرنسي ويسلي فوفانا الإفطار، حيث قام بشرب الماء والعصائر.

Pausing the game to let Wesley Fofana break his fast, you love to see it ❤️ pic.twitter.com/RcXRgfVIY3





ونشر فوفانا تغريدة بعد المباراة عبر حسابه في موقع "تويتر"، أبدى فيها امتنانه وشكره لرابطة الدوري الإنكليزي وفريقه ليستر والجميع على السماح له بتناول الإفطار في منتصف المباراة، مضيفا: "هذا ما يجعل كرة القدم لعبة رائعة".

Video of the day ❤

"The referee stopped the match for wesley fofana to break his fast in his game against Crystal palace today".#LeiCry pic.twitter.com/fZZSuWqOk9

— 3bdelnaser Osama (@abdo89645580) April 26, 2021





تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز ليستر بهدفين مقابل هدف واحد.