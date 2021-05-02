رياضة

كيف حالف الحظ نادي أتلتيكو مدريد بمباراته ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

Lebanon 24
02-05-2021 | 02:00
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حافظ أتلتيكو مدريد على فرصه في الصراع الرباعي على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوز صعب على إلتشي المتعثر بمساعدة الحظ.
جاء الفوز بهدف نظيف، بعد أن أهدر الفريق المضيف ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.


وأحرز ماركوس يورينتي الهدف الوحيد بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 23 لكنه تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد لمس الكرة بيده خلال دفاع أتليتيكو عن الفارق البسيط في الصدارة.

ونفذ فيدل تشابيس لاعب وسط إلتشي ركلة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بالقائم ليبقى فريق المدرب دييجو سيميوني على قيد الحياة في سباق القمة بينما يظل إلتشي قابعا في المركز 18.

وبهذا الانتصار رفع أتلتيكو رصيده إلى 76 نقطة قبل أربع مباريات على النهاية بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يستضيف أوساسونا في وقت لاحق اليوم وبرشلونة ثالث الترتيب الذي يزور بلنسية اليوم الأحد.

المصدر: سبوتنيك
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