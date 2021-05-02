اليكم ابرز المواعيد الرياضية لليوم

تستكمل اليوم بعض الدوريات الاوروبية والعربية بكرة القدم بالاضافة الى دوري كرة السلة الاميركي كما يقام سباق البرتغال للفورمولا وان لتكون بحسب توقيت بيروت على الشكل التالي:الدوري الانكليزي:نيوكاسل يونايتد 16:00 ارسنالمانشستر يونايتد 18:30 ليفربولتوتنهام هوتسبر 21:15 شيفيلد يونايتدالدوري الاسباني:بلد الوليد 15:00 ريال بيتيسفياريال 17:15 خيتافيغرناطة 19:30 قادشفالنسيا 22:00 برشلونةالدوري الايطالي:لاتسيو 13:30 جنوةساسولو 16:00 أتالانتانابولي 16:00 كالياريبولونيا 16:00 فيورنتينااودينيزي 19:00 يوفنتوسسامبدوريا 21:45 روماالدوري الفرنسي:بوردو 14:00 رينستاد بريست 16:00 نانتديجون 16:00 ميتزلوريان 16:00 انجيهنيم اولمبيك 16:00 ستاد ريمسمونبلييه 18:05 سانت إيتيانموناكو 22:00 أولمبيك ليونسباق جائزة البرتغال للفورمولا وان: الساعة 17:00الرابطة الوطنية لكرة السلة الاميركية:ميلواكي بكس 22:30 بروكلين نتسكما تقام باقي المباريات فجر الاثنين03-05-2021بوسطن سلتيكس 2:30 بورتلاند بليزيرزهيوستن روكتس 3:00 نيويورك نيكسدالاس مافريكس 3:00 ساكرامنتو كينغزشارلوت هورنيتس 3:00 ميامي هيتسان انطونيو سبيرز 3:00 فيلادلفيا سفنتي سيكسرزاوكلاهوما ثاندر 3:00 فينيكس صنزلوس انجلوس ليكرز 5:00 تورنتو رابتورزوفي ابرز الدوريات العربية تقام المباريات التالية :الدوري المصري:إنبي 22:30 مصر للمقاصةالزمالك 22:30 بيراميدزالدوري الاردني:سحاب 22:30 الجزيرةالدوري الكويتي :خيطان 22:00 الشبابالدوري المغربي:تقام المباريات فجر الاثنين03-05-2021المغرب التطواني 1:00 سريع وادي زمالوداد الرياضي 1:00 نهضة بركاننهضة الزمامرة 1:00 الرجاء الرياضيكأس الاتحاد القطري:العربي 22:00 السيليةالمرخية 22:00 الغرافة