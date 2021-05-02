اليكم ابرز المواعيد الرياضية لليوم

تستكمل اليوم بعض الدوريات الاوروبية والعربية بكرة القدم بالاضافة الى دوري كرة السلة الاميركي كما يقام سباق البرتغال للفورمولا وان لتكون بحسب توقيت بيروت على الشكل التالي:
الدوري الانكليزي:
نيوكاسل يونايتد 16:00 ارسنال
مانشستر يونايتد 18:30 ليفربول
توتنهام هوتسبر 21:15 شيفيلد يونايتد
الدوري الاسباني:
بلد الوليد 15:00 ريال بيتيس
فياريال 17:15 خيتافي
غرناطة 19:30 قادش
فالنسيا 22:00 برشلونة
الدوري الايطالي:
لاتسيو 13:30 جنوة
ساسولو 16:00 أتالانتا
نابولي 16:00 كالياري
بولونيا 16:00 فيورنتينا
اودينيزي 19:00 يوفنتوس
سامبدوريا 21:45 روما
الدوري الفرنسي:
بوردو 14:00 رين
ستاد بريست 16:00 نانت
ديجون 16:00 ميتز
لوريان 16:00 انجيه
نيم اولمبيك 16:00 ستاد ريمس
مونبلييه 18:05 سانت إيتيان
موناكو 22:00 أولمبيك ليون
سباق جائزة البرتغال للفورمولا وان: الساعة 17:00
الرابطة الوطنية لكرة السلة الاميركية:
ميلواكي بكس 22:30 بروكلين نتس
كما تقام باقي المباريات فجر الاثنين03-05-2021
بوسطن سلتيكس 2:30 بورتلاند بليزيرز
هيوستن روكتس 3:00 نيويورك نيكس
دالاس مافريكس 3:00 ساكرامنتو كينغز
شارلوت هورنيتس 3:00 ميامي هيت
سان انطونيو سبيرز 3:00 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
اوكلاهوما ثاندر 3:00 فينيكس صنز
لوس انجلوس ليكرز 5:00 تورنتو رابتورز
وفي ابرز الدوريات العربية تقام المباريات التالية :
الدوري المصري:
إنبي 22:30 مصر للمقاصة
الزمالك 22:30 بيراميدز
الدوري الاردني:
سحاب 22:30 الجزيرة
الدوري الكويتي :
خيطان 22:00 الشباب
الدوري المغربي:
تقام المباريات فجر الاثنين03-05-2021
المغرب التطواني 1:00 سريع وادي زم
الوداد الرياضي 1:00 نهضة بركان
نهضة الزمامرة 1:00 الرجاء الرياضي
كأس الاتحاد القطري:
العربي 22:00 السيلية
المرخية 22:00 الغرافة