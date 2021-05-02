رياضة

اليكم ابرز المواعيد الرياضية لليوم

Lebanon 24
02-05-2021 | 07:00
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تستكمل اليوم بعض الدوريات الاوروبية والعربية بكرة القدم بالاضافة الى دوري كرة السلة الاميركي كما يقام سباق البرتغال للفورمولا وان لتكون بحسب توقيت بيروت على الشكل التالي:

الدوري الانكليزي:

نيوكاسل يونايتد 16:00 ارسنال
مانشستر يونايتد 18:30 ليفربول
توتنهام هوتسبر 21:15 شيفيلد يونايتد


الدوري الاسباني:

بلد الوليد 15:00 ريال بيتيس
فياريال 17:15 خيتافي
غرناطة 19:30 قادش
فالنسيا 22:00 برشلونة

الدوري الايطالي:

لاتسيو 13:30 جنوة
ساسولو 16:00 أتالانتا
نابولي 16:00 كالياري
بولونيا 16:00 فيورنتينا
اودينيزي 19:00 يوفنتوس
سامبدوريا 21:45 روما

الدوري الفرنسي:

بوردو 14:00 رين
ستاد بريست 16:00 نانت
ديجون 16:00 ميتز
لوريان 16:00 انجيه
نيم اولمبيك 16:00 ستاد ريمس
مونبلييه 18:05 سانت إيتيان
موناكو 22:00 أولمبيك ليون

سباق جائزة البرتغال للفورمولا وان: الساعة 17:00

الرابطة الوطنية لكرة السلة الاميركية:

ميلواكي بكس 22:30 بروكلين نتس

كما تقام باقي المباريات فجر الاثنين03-05-2021

بوسطن سلتيكس 2:30 بورتلاند بليزيرز
هيوستن روكتس 3:00 نيويورك نيكس
دالاس مافريكس 3:00 ساكرامنتو كينغز
شارلوت هورنيتس 3:00 ميامي هيت
سان انطونيو سبيرز 3:00 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
اوكلاهوما ثاندر 3:00 فينيكس صنز
لوس انجلوس ليكرز 5:00 تورنتو رابتورز

وفي ابرز الدوريات العربية تقام المباريات التالية :

الدوري المصري:

إنبي 22:30 مصر للمقاصة
الزمالك 22:30 بيراميدز

الدوري الاردني:

سحاب 22:30 الجزيرة

الدوري الكويتي :

خيطان 22:00 الشباب

الدوري المغربي:

تقام المباريات فجر الاثنين03-05-2021

المغرب التطواني 1:00 سريع وادي زم
الوداد الرياضي 1:00 نهضة بركان
نهضة الزمامرة 1:00 الرجاء الرياضي

كأس الاتحاد القطري:

العربي 22:00 السيلية
المرخية 22:00 الغرافة
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