رياضة

محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
02-05-2021 | 14:00
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خرج النجم المصري محمد صلاح بتصريحات جديدة تطرّق فيها إلى مستقبله مع نادي "ليفربول" الانكليزي، وذلك وسط اتجاه أنظار الأندية الأخرى إليه.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إنه "ما من أحد في ليفربول تحدث معه عن تجديد عقده الذي سينتهي في صيف العام 2023″، وأضاف: "لا يمكنني قول الكثير عنه، وما من أحد في النادي تحدث معي عن أي شيء.. لذلك أنا لا أعرف".

ورداً على سؤال بشأن طموحاته مع "ليفربول"، قال النجم المصري: "لقد قلت من قبل إنني أريد الفوز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز مرة أخرى، كما إنني أريد الفوز مجدداً بدوري أبطال أوروبا".

وختم تصريحاته قائلاً: "الفوز أمرٌ عظيم.. أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مراراً وتكراراً، وحصد البطولات جزءٌ من مهمتنا".

وفي وقتٍ سابق، كانت العديد من الشائعات قد ألمحت إلى امكانية انتقال محمد صلاح إلى الدوري الاسباني، سواء إلى صفوف "برشلونة" أو "ريال مدريد"، وذلك بعد مغادرته "ليفربول".

وكان صلاح انضمّ إلى ناديه الحالي عام 2017، وسجّل 120 هدفاً في 193 مباراة في جميع المسابقات.
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