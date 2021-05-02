رياضة

قريباً.. مواجهات رياضية بين السعودية وإيران

Lebanon 24
02-05-2021 | 16:00
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ألقت الأزمة السياسيّة بين إيران والسعودية بظلالها على كرة القدم الآسيوية وتحديداً مواجهات الفرق التابعة للبلدين في بطولة دوري أبطال آسيا، التي ستحتضن قريباً مباريات ستجمع الطرفين.

ومؤخراً، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، التي ستجمع أندية سعودية مع أخرى إيرانية خلال شهر أيلول المقبل.


ووفقاً للتقارير، فإنّ نادي "الهلال" السعودي سيكون على مواجهة مع نادي الاستقلال الايرَاني، في حين أن نادي "النصر" السعودي سيُلاقي "تراكتور" الايراني.

الأزمة فرضت ملاعب محايدة

وفي كانون الثاني 2016، قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيرَان، وبعدها بعدة أيام طالبت الأندية السعودية وخصوصاً "الهلال" بنقل المباريات ضد الفرق الإيرانية في دوري أبطال آسيا إلى ملاعب محايدة، سواء لقاءات الذهاب والإياب.


وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الهلال سابقاً عبد الرحمن بن مساعد إن "الأندية السعودية تتعرض لشتى أنواع المضايقات حين تلعب في إيران، فكيف سيكون الوضع بعد تلك الأزمة؟".

ووافق الاتحاد الآسيوي على الأمر، وبدأت أندية السعودية و إيرَان تلعب مبارياتها معاً على ملاعب محايدة، في قطر أو الإمارات أو عُمان وفق ما ذكر موقع "goal".

تحذير شديد 

إلى ذلك، وجّه مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي "النصر" السعودي، تحذيراً شديد اللهجة إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن ملعب المواجهة أمام "تراكتور سازي" الإيراني.

وتأهل "النصر" إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما تأهل "تراكتور" ضمن أفضل 3 ثواني بعدما جمع 10 نقاط وتفوق بفارق الأهداف عن "الهلال" و "السد القطري".

وأكّد مسلي آل معمر "تمسكه بحق اللعب على ملعب مرسول بارك، تطبيقاً للائحة دوري أبطال آسيا".

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال آل معمر: "قرار الاتحاد الآسيوي واضح من خلال هذا الجدول.. متصدر المجموعة يلعب على أرضه في دور الـ16 .. إقامة مباراة ثمن النهائي في مرسول بارك حق أصيل لن نتنازل عنه".

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