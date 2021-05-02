23
o
بيروت
34
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
هاميلتون يحرز جائزة البرتغال الكبرى
Lebanon 24
02-05-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّ بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون على منافسه الشاب في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وقطع بسيارة مرسيدس خط نهاية سباق جائرة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في المركز الأول أمس في بورتيماو.
وتقدم هاميلتون على فيرستابن الذي فاز بالسباق الماضي على حلبة إيمولا الإيطالية، فيما جاء سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا بعدما كان أول المنطلقين.
وهو الفوز الثاني لبطل العالم سبع مرات هذا الموسم، والسابع والتسعون في مسيرته ليوسع فارق النقطة الذي كان يفصله عن فيرستابن الى سبع نقاط بعدما نال الأخير نقطة أسرع لفة في السباق.
تابع
الأكثر قراءة
صورة طفل سوري في لبنان تهزّ الانترنت.. هذا ما يفعله داخل متجر صغير
Lebanon 24
صورة طفل سوري في لبنان تهزّ الانترنت.. هذا ما يفعله داخل متجر صغير
12:33 | 2021-05-02
02/05/2021 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تدخل القفص الذهبي... من العريس؟ (صور)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تدخل القفص الذهبي... من العريس؟ (صور)
14:46 | 2021-05-02
02/05/2021 02:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار في لبنان للأيام القادمة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار في لبنان للأيام القادمة.. ارتفاع أم هبوط؟
13:38 | 2021-05-02
02/05/2021 01:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو طريف لسيدة تعلّق على "2020".. ونادين نسيب نجيم: "ما اهضمك يا حجة"
Lebanon 24
فيديو طريف لسيدة تعلّق على "2020".. ونادين نسيب نجيم: "ما اهضمك يا حجة"
07:05 | 2021-05-02
02/05/2021 07:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتحدث عن "حزب الله".. هذا ما قاله
Lebanon 24
جنبلاط يتحدث عن "حزب الله".. هذا ما قاله
15:29 | 2021-05-02
02/05/2021 03:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2021-05-03
مدافع دورتموند يتعرض لإصابة غير مألوفة.. والكاميرات شاهدة (فيديو)
00:40 | 2021-05-03
بعد تعافيه من كورونا.. رسالة مؤثرة من المدرب غسان سركيس الى طليقته
16:00 | 2021-05-02
قريباً.. مواجهات رياضية بين السعودية وإيران
14:00 | 2021-05-02
محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول.. هذا ما كشفه
11:00 | 2021-05-02
نجم الاهلي يعتذر
09:00 | 2021-05-02
هكذا انهى باريس سان جرمان "جدل نيمار"
فيديو
فيديو جديد يوثق اللحظات الأولى لحادث التدافع في إسرائيل.. شاهدوا ماذا جرى
Lebanon 24
فيديو جديد يوثق اللحظات الأولى لحادث التدافع في إسرائيل.. شاهدوا ماذا جرى
01:00 | 2021-05-03
03/05/2021 10:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مذهل في بشرّي.. أشخاص يحلقون في السماء! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مذهل في بشرّي.. أشخاص يحلقون في السماء! (فيديو)
16:10 | 2021-05-02
03/05/2021 10:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيرة مؤيدة للأسد في جبل محسن (فيديو)
Lebanon 24
مسيرة مؤيدة للأسد في جبل محسن (فيديو)
15:58 | 2021-05-02
03/05/2021 10:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact