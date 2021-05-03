رياضة

مدافع دورتموند يتعرض لإصابة غير مألوفة.. والكاميرات شاهدة (فيديو)

Lebanon 24
03-05-2021 | 02:00
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تعرض المدافع الإسباني الشاب، ماثيو موري، لإصابة خطيرة خلال المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل، في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، يوم السبت.

 

La reacción de Erling Håland al ver la lesión de Mateu Morey lo dice todo.


Pavor.pic.twitter.com/IXCRJxQVtW


وفي الدقيقة 63 من المباراة، حاول موري قطع الكرة من أمام أحد لاعبي هولشتاين، فمدد قدمه اليمنى إلى أقصى حد إلى الأمام، ونجح في لمس الكرة، لكن قدمه اصطدمت بعد ذلك بالأرض، ليتعرض إلى التواء حاد قد يكون تسبب له في كسر.

 

MADRE DE DIOS LO QUE LE ACABA DE PASAR A MATEU MOREY 😱😱 Ojalá sea lo menos posible pero tiene pinta de haberse destrozado la rodilla entera... pic.twitter.com/73GQurlKFs



وكان المشهد مرعبا بالنسبة إلى كل من تابع اللقطة، باعتبار أن الإصابة غير مألوفة في ملاعب كرة القدم.

وهرع الجهاز الطبي سريعا لإسعاف اللاعب، الذي بدا عليه التألم الشديد، كما ظهرت على زملائه حالة من الخوف الشديد، كان أبرزهم هداف الفريق، النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي تابع المباراة من المدرجات.

وتم نقل موري على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع لمزيد من الفحوصات.

واكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه هولشتاين، بخماسية نظيفة، ليلحق بلايبزيغ إلى المباراة النهائية لكأس ألمانيا، المزمع إقامتها على ملعب برلين الأولمبي، في الـ13 من الشهر الجاري.

المصدر: روسيا اليوم
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