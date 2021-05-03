مدافع دورتموند يتعرض لإصابة غير مألوفة.. والكاميرات شاهدة (فيديو)

تعرض المدافع الإسباني الشاب، ماثيو موري، لإصابة خطيرة خلال المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل، في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، يوم السبت.
La reacción de Erling Håland al ver la lesión de Mateu Morey lo dice todo.
— Andrés Weiss (@andresweiss_) May 1, 2021
وفي الدقيقة 63 من المباراة، حاول موري قطع الكرة من أمام أحد لاعبي هولشتاين، فمدد قدمه اليمنى إلى أقصى حد إلى الأمام، ونجح في لمس الكرة، لكن قدمه اصطدمت بعد ذلك بالأرض، ليتعرض إلى التواء حاد قد يكون تسبب له في كسر.
MADRE DE DIOS LO QUE LE ACABA DE PASAR A MATEU MOREY 😱😱 Ojalá sea lo menos posible pero tiene pinta de haberse destrozado la rodilla entera... pic.twitter.com/73GQurlKFs
— Forza Atleti (@Alberto1903_1) May 1, 2021