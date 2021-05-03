رياضة

بعد تعافيه من كورونا.. رسالة مؤثرة من المدرب غسان سركيس الى طليقته

Lebanon 24
03-05-2021 | 07:40
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نشر المدرب غسان سركيس عبر تطبيق "انستغرام" صورة لطليقته موجها لها رسالة مؤثرة وذلك في ذكرى عيد ميلادها.

 

وكتب سركيس معلقا على الصورة: "أمس واليوم وغداً في قلبي الى الأبد... لا شيء يمكن أن يوقف حبّي لكِ. لا مسافة ولا طلاق، ولا حتى كوفيد 19 كانوا قادرين على أخذ هذا الشعور النبيل من حياتي... أنتِ أجمل سيّدة في العالم، وأنتِ من تستحقّ الموت من أجلها".

 

وتابع: "خلال 13 يوماً في العناية والتنفّس بواسطة الأجهزة، شعرت بوجودك معي كلّ ثانية. أعطيتني القوّة وأرشدتني للفوز بالمعركة من أجل حياتي".

 

A post shared by Coach Ghassan Sarkis (@coachghassan)


 

وختم قائلاً: "آمل أن أتمكّن في يوم من الأيّام من إظهار مدى امتناني لكِ. أحترم زواجك وزوجك... لقد قيلت الحقيقة. عيد ميلاد سعيد حبّ حياتي".

 

وكان سركيس أصيب بفيروس كورونا وعانى من مضاعفات صحية خطيرة أدت إلى نقله للمستشفى قبل أن تتحسن لاحقا حالته.  

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