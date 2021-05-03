رياضة

ميسي يقود انتفاضة سريعة ويعيد برشلونة لسكة الانتصارات.. حلم اللقب انتعش

Lebanon 24
03-05-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-818983-637556253987082762.jpg
Doc-P-818983-637556253987082762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أمس الأحد، قاد ليونيل ميسي انتفاضة سريعة من برشلونة ليقلب تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على مضيفه فالنسيا، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وتأخر برشلونة في الدقيقة 50 عندما حول غابرييل باوليستا ركلة ركنية بضربة رأس في المرمى الخالي بعد سقوط الحارس مارك-أندريه تير شتيغن أثناء محاولته الخروج للتعامل مع التمريرة العرضية.

 

وجاء رد فعل الفريق الكتالوني، الذي أهدر فرصة انتزاع الصدارة عندما خسر 2-1 أمام ضيفه غرناطة، الخميس الماضي، قويا ونال ركلة جزاء بعد لمسة يد على توني لاتو لاعب فالنسيا.

 

وأنقذ يسبر سيلسن الركلة التي سددها زميله السابق ميسي، لكن الكرة ارتدت للاعب الأرجنتيني ليضعها في المرمى في الدقيقة 57.

 

وبعد 6 دقائق لاحقة وضع أنطوان غريزمان برشلونة في المقدمة عندما تابع الكرة المرتدة من سيلسن بعد ضربة رأس من فرينكي دييونغ.

 

وبدا أن ميسي ضمن انتصار برشلونة عندما اختتم الأهداف من ركلة حرة اصطدمت بالقائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 69 ليرفع رصيده إلى 28 هدفا في الدوري هذا الموسم.

 

لكن فالنسيا أنعش آماله عندما قلص كارلوس سولير الفارق بتسديدة قوية من مدى بعيد قبل سبع دقائق من النهاية.

 

ووضع صاحب الأرض، الذي كان تعادل 2-2 في برشلونة في كانون الأول، ضيفه تحت ضغط هائل في الدقائق الأخيرة وأهدر فرصتين لإدراك التعادل لكن فريق المدرب رونالد كومان صمد ليخرج فائزا.

 

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 74 نقطة قبل 4 جولات من النهاية متساويا مع ريال مدريد ومتأخرا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد المتصدر.

 

ويستضيف إشبيلية، صاحب المركز الرابع برصيد 70 نقطة، منافسه أتليتيك بيلباو اليوم الاثنين.

 

ويخوض برشلونة مباراة قد تكون مصيرية في الصراع على اللقب الأسبوع المقبل عندما يستضيف أتليتيكو.

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-03
08:00 | 2021-05-03
02:00 | 2021-05-03
00:40 | 2021-05-03
23:00 | 2021-05-02
16:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website