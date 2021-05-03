رياضة

رسمياً.. "إنتر ميلان" بطلاً للدوري الإيطالي بعد تعادل "أتالانتا"

Lebanon 24
03-05-2021 | 08:00
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تُوّج نادي "إنتر ميلان" بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، قبل نهاية البطولة بـ 4 مراحل، عقب تعادل "أتالانتا" 1-1 مع مضيفه "ساسولو"، أمس الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة.

وبات "أتالانتا" في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متساوياً في نفس الرصيد مع "نابولي" و"ميلان"، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بفارق 13 نقطة خلف "إنتر" (المتصدر)، فيما ارتفع رصيد "ساسولو" إلى 53 نقطة في المركز الثامن.

وبذلك، ضمن إنتر تتويجه باللقب للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، ليستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2009 - 2010، ويكسر احتكار "يوفنتوس" للقب الذي استمر خلال المواسم التسعة الأخيرة، بعدما أصبح من المستحيل وصول أي من فرق البطولة إلى رصيد 82 نقطة، الذي يمتلكه الفريق الملقب حاليا.
المصدر: العربية
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