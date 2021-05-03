على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط... فالنسيا يقيل مدربه

قال نادي فالنسيا في بيان الاثنين إنه أقال المدرب خافي غراسيا، بعد أن أصبح الفريق على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وأقيل الإسباني غراسيا، الذي تولى تدريب فالنسيا في نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة 3-2 بملعبه من برشلونة أمس الأحد، ليصبح في المركز 14 ، بفارق ست نقاط عن ويسكا، القابع في المركز 18، قبل أربع جولات على النهاية.