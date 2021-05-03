رياضة

على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط... فالنسيا يقيل مدربه

Lebanon 24
03-05-2021 | 18:00
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قال نادي فالنسيا في بيان الاثنين إنه أقال المدرب خافي غراسيا، بعد أن أصبح الفريق على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأقيل الإسباني غراسيا، الذي تولى تدريب فالنسيا في نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة 3-2 بملعبه من برشلونة أمس الأحد، ليصبح في المركز 14 ، بفارق ست نقاط عن ويسكا، القابع في المركز 18، قبل أربع جولات على النهاية.
المصدر: روسيا اليوم
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