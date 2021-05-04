رياضة

بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي.. الفيفا يفرض عقوبات على مشرفة منتخب سيدات هايتي

Lebanon 24
04-05-2021 | 11:00
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين، إيقاف المشرفة على منتخب شابات هايتي، نيلا جوزيف، عن ممارسة كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 10 سنوات.

ووجدت لجنة الأخلاق للفيفا، أن السيدة نيلا جوزيف، المشرفة على منتخب هايتي للسيدات تحت 20 سنة، مذنبة لفشلها في حماية السلامة الجسدية والعقلية للاعبات اللواتي كن تحت مسؤوليتها، كما تم تغريمها 20 ألف فرنك سويسري.

ويأتي ذلك على خلفية قضية رئيس اتحاد هايتي للعبة إيف جانبارت، الذي أدين بإساءة استخدام منصبه، وبالتحرش والاعتداء الجنسي على عدة لاعبات، بينهن قاصرات" بين عامي 2014 و 2020.

وأعلن الـ"فيفا" في تشرين الثاني الماضي إيقاف رئيس اتحاد هايتي جانبارت، مدى الحياة، وتغريمه مليون فرنك سويسري.

ولاتزال القضايا المرفوعة ضد مسؤولين آخرين في اتحاد هايتي لكرة القدم معلقة، لتطال أشخاص آخرين تم تحديدهم على أنهم متورطون (كمسؤولين أو شركاء أو محرضين) في أعمال الاعتداء الجنسي المنهجي ضد لاعبات كرة القدم.

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