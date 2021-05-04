رياضة

وفاة أسطورة سباق السيارات روبرت وليام أنسر عن 87 عاما

Lebanon 24
04-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-819447-637557395846087249.jpg
Doc-P-819447-637557395846087249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي أسطورة سباقات السيارات في الولايات المتحدة الأميركية، روبرت "بوبي" وليام أنسر، الفائز بسباق 500 ميل في إنديانابوليس في ثلاثة عقود مختلفة، عن 87 عاما.

وجاء في بيان أصدره المشرفون على حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي، الإثنين، أن أنسر، المولود في 20 شباط 1934، توفي في منزله في نيو مكسيكو، يوم الأحد الماضي.

وحقق السائق الأسطوري فوزه الأول في سباق إندي 500 في عام 1968، قبل أن يعاود الكرة مرتين في عامي 1975 و1981 بعد سباق مثير للجدل، حيث جرد من اللقب برغم اجتيازه خط النهاية في المركز الأول أمام الإيطالي - الأميركي، ماريو أندريتي، بعدما اعتبر حكام السباق أن أنسر اجتاز السيارات بشكل غير قانوني بعد خروجه من منصات التوقف بالرغم من حالة حذر.

غير أن أنسر استعاد لقبه بعد خمسة أشهر من تقدمه باستئناف ضد قرار الحكام، وبات أوّل سائق يفوز بالسباق الشهير في ثلاثة عقود مختلفة، قبل أن يعادل انجازه، ريك رافون ميرز، الفائز أعوام 1979 و1984 و1988 و1991.

كما كان أنسر جزءا من النجاحات الرياضية التي حققتها عائلته في عالم السباقات، حيث فاز شقيقه الأصغر، آل، بسباق إندي 500 أربع مرات أعوام 1970 و1971 و1978 و1987، كما تنافس أربعة أفراد من عائلته في السباق الأشهر في بلاد "العم سام".

ويتضمن سجل إنسر، الذي حقق فوزه الأخير في بطولة إندي كار في سباق 500 ميل في إنديانابوليس في عام 1981 قبل أن يعلن اعتزاله، يتضمن 35 فوزا، كما أحرز لقب البطولة مرتين في عامي 1968 و1974.

واعتبر سباق إندي 500 مهد نجاحات الراحل، حيث تمكن من احتلال أحد المراكز العشرة الأولى في خلال 10 مناسبات من أصل 19 مشاركة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:01 | 2021-05-04
11:00 | 2021-05-04
08:00 | 2021-05-04
05:00 | 2021-05-04
03:30 | 2021-05-04
02:00 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website