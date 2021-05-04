رياضة

ما هي وجهة رونالدو الأخيرة قبل الاعتزال؟

Lebanon 24
04-05-2021 | 16:00
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كشف تقرير عن وجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس، الأخيرة قبل الاعتزال، بعد انتهاء عقده مع النادي الإيطالي في صيف 2022.

وأشارت شبكة "سبورت ميدياست"، إلى أن رونالدو يرغب في العودة إلى النادي البرتغالي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، سبورتينغ لشبونة، في صيف عام 2022، ليعتزل لعب الكرة هناك.

وفي حال صحة هذه المعلومة، فإن رونالدو سيعود إلى لشبونة وهو في السابعة والثلاثين من عمره، بعد أن حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية، أبرزها التتويج بخمس كرات ذهبية، 5 مرات دوري أبطال أوروبا، 3 مرات الدوري الإنجليزي الممتاز، مرتين الدرجة الأولى الإسباني، مرتين الدوري الإيطالي.
المصدر: سكاي نيوز
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