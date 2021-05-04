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رياضة
النجمة يتخطى العهد ويلتقي الصفاء في نصف نهائي كأس لبنان
Lebanon 24
04-05-2021
|
19:01
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حقق النجمة فوزه الثاني على العهد هذا الموسم 1 - 0 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان في كرة القدم لموسم 2021، والتي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.
وسجل إصابة الفوز للنجمة مدافع العهد نور منصور خطأ في مرمى فريقه، بكرة رأسية في شباك حارس مرماه مهدي خليل، حاول تشتيتها قبل ان تصل الى المهاجم النجماوي محمود سبليني.
وهذا الفوز الثاني للنبيذي على الاصفر هذا الموسم، بعد فوزه بالنتيجة عينها وعلى الملعب نفسه في مرحلة الإياب من الدوري العام الـ 61 بهدف للمخضرم عباس عطوي.
ويلتقي النجمة في الدور نصف النهائي فريق الصفاء الفائز على شباب البرج 1 - 0 (الشوط الاول 1 - 0) على ملعب رفيق الحريري البلدي في صيدا سجلها حيدر خريس.
في حين يلتقي في ثانية نصف النهائي، الانصار بطل الدوري والبرج. وقد فاز الانصار على الشباب الغازية 2 - 1 (الشوط الاول 2 - 1) على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون. وسجل لـ"الزعيم الأخضر" محمود كجك (2).
في حين حقق البرج فوزا كبيرا على الأخاء الاهلي عاليه 4 - 1 (الشوط الاول 2 - 1) على ملعب نادي العهد على طريق المطار.
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