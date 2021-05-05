رياضة

ريم حسين.. حكمة فلسطينية الأصل تدير نهائي "أبطال أوروبا" للسيدات

Lebanon 24
05-05-2021 | 08:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" أمس الثلاثاء، عن تكليف الحكمة الألمانية ذات الأصول الفلسطينية، ريم حسين، بإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة السيدات.

وتحتضن السويد نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات الذي يجمع فريقي "برشلونة" الإسباني و"تشيلسي" الإنكليزي في السادس عشر من أيار الجاري.

وبحسب ما ذكر موقع "العربية"، فقد كشفت وكالة الأنباء الألمانية، أنّ أصول ريم حسين تعود إلى فلسطين، التي تعمل كصيدلانية، قبل أن تصبح حكمة في الاتحاد الألماني لكرة القدم عام 2005، ولعبت في خانة الهجوم بدوري الدرجة الثانية للسيدات في ألمانيا، وأشرفت على إدارة عدة مباريات لكرة الرجال في دوري الدرجة الثالثة والثانية منذ موسم 2015-2016، وهي ثاني حكمة ألمانية تدير مسابقات محترفة للرجال.

وتعد صاحبة الـ 40 عاماً من أبرز الحكمات على مستوى العالم، وشاركت في إدارة نهائيات كأس العالم للسيدات الأخيرة التي أقيمت في فرنسا 2019.

⚽ Riem Hussein will referee the 2021 #UWCL final between Chelsea and Barcelona.


🏟️ Gamla Ullevi, Gothenburg, Sweden

📆 Sunday 16 May, 21:00 CET.

🇩🇪 The German will be taking charge of her first @UWCL final.

المصدر: العربية
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