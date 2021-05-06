رياضة

فيديو هازارد بعد مباراة تشلسي يشعل غضب أنصار ريال مدريد.. شاهدوا ماذا كان بفعل

Lebanon 24
06-05-2021 | 09:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للبلجيكي، إدين هازارد، ظهر فيها وهو يضحك ويبتسم طوال الوقت، رغم خسارة فريقه ريال مدريد أمام فريقه السابق تشلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


وظهر هازارد وهو يضحك بشكل واضح عند لقائه لاعبي فريقه السابق، تشلسي، في مواجهة جمعته مع ريال مدريد.

وقال أحد مشجعي الريال، في تغريدة على تويتر "أحاول جاهدا فهم هذا لكنني لا أستطيع. أعرف أنه لعب لصالح تشلسي، لكن لماذا (يفعل) هذا؟".

Eden Hazard was happy for Chelsea 💙

(via @btsportfootball)pic.twitter.com/MimWLtQkzF

وتابع "ألم يستطع أن يهنئهم لهم بشكل عادي؟ هذا محبط لي كمشجع لمدريد".


وبلغ تشلسي الإنكليزي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه الإسباني، ريال مدريد، 2-صفر، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل الألماني، تيمو فيرنر، ومايسون ماونت الهدفين.

وكان تشلسي قد عاد بالتعادل الإيجابي 1-1 من مدريد، الأسبوع الماضي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد أن خسر أمام مواطنه، مانشستر يونايتد، بركلات الترجيح عام 2008، قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضا في عام 2012.

وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مواطنه، مانشستر سيتي، في 29 أيار الحالي، في إسطنبول.

المصدر: الحرة
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