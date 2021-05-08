رياضة

توخيل يسعى لتصحيح خطأ مورينيو بالتخلّي عن صلاح!

Lebanon 24
08-05-2021 | 09:00
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كشفت تقارير صحافية ألمانية أنّ نادي "تشيلسي" الإنكليزي قرّر تصحيح الخطأ الذي ارتكبه المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو بالاستغناء عن خدمات النجم المصري محمد صلاح. 

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، قد قرر الألماني توماس توخيل المدرب الحالي لـ"تشيلسي" تصحيح الخطأ الذي ارتكبه البرتغالي جوزيه مورينيو عندما كان مدرباً للنادي اللندني عام 2015، عندما استغنى عن خدمات المصري محمد صلاح، وذلك من خلال استقطابه مجدداً لصفوف "البلوز" اعتباراً من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الألمانية في تقرير لها، أمس الجمعة، أنّ صلاح ضمن أبرز الخيارات التي رصدها توخيل لتعزيز صفوف "تشيلسي" في الموسم المقبل، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند نجم "بوروسيا دورتموند" الألماني، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم "إنتر ميلان" الإيطالي.

وانضم "تشيلسي" إلى عدد من الأندية التي سبق وأعربت عن رغبتها في الحصول على خدمات صلاح يتقدمها "ريال مدريد" و"برشلونة" الإسبانيين و"باريس سان جيرمان" الفرنسي و"بايرن ميونيخ" الألماني.


وكان صلاح الذي خطف الأنظار مع "بازل" السويسري، قد لعب بقميص "تشيلسي" بقيادة مورينيو الذي لم يمنحه الفرصة الكافية لإثبات وجوده ليقرر النادي إعارته إلى "فيورنتينا" الإيطالي وبعده إلى "روما" قبل أن يستقر به الحال في "ليفربول" الذي أحرز معه الموسم الماضي لقب "البريميرليغ" الذي كان غائبا عن خزائن "الريدز" منذ 30 عاماً.

BREAKING:

Thomas Tuchel and Chelsea want to sign Mohamed Salah. [@BILD_Sport] pic.twitter.com/O2HymEjB0a

Mohamed Salah, Erling Haaland ve Romelu Lukaku, Thomas Tuchel'in transfer listesinde yer alıyor. (Bild) pic.twitter.com/skvEoKiGIv

المصدر: روسيا اليوم
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