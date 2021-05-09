"فورمولا 1".. هاميلتون أوّل المنطلقين للمرة الـ 100 في مسيرته (فيديو)

حقق بطل العالم البريطاني، لويس هاميلتون، سائق فريق "مرسيدس"، قطب الإنطلاق الأوّل للمرة 100 في مسيرته في بطولة العالم لسباقات الـ"فورمولا 1" بعد حلوله أولاً في التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى رابع جولات بطولة العالم لموسم 2021، والتي أقيمت أمس السبت على حلبة كاتالونيا.
Simply superb 💪
Watch @LewisHamilton's 100th pole lap in full 🍿 @pirellisport #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/PD73tNJKKE
— Formula 1 (@F1) May 8, 2021
5,082 days apart... Lewis' 1st and 100th poles 🙌#F1 pic.twitter.com/9jJzAzeHcZ
A @pirellisport Pole Position Award like no other 🙌@LewisHamilton #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/oeJKvQxz4O