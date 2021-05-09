رياضة

"فورمولا 1".. هاميلتون أوّل المنطلقين للمرة الـ 100 في مسيرته (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2021 | 01:00
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حقق بطل العالم البريطاني، لويس هاميلتون، سائق فريق "مرسيدس"، قطب الإنطلاق الأوّل للمرة 100 في مسيرته في بطولة العالم لسباقات الـ"فورمولا 1" بعد حلوله أولاً في التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى رابع جولات بطولة العالم لموسم 2021، والتي أقيمت أمس السبت على حلبة كاتالونيا. 


وأصبح هاميلتون أول من يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ البطولة، فيما تأهل الهولندي ماكس فرستابن سائق "ريد بول" في المركز الثاني وخلفه زميل هاميلتون في "مرسيدس" الفنلندي، فالتيري بوتاس.

Simply superb 💪

Watch @LewisHamilton's 100th pole lap in full 🍿 @pirellisport #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/PD73tNJKKE

5,082 days apart... Lewis' 1st and 100th poles 🙌#F1 pic.twitter.com/9jJzAzeHcZ

A @pirellisport Pole Position Award like no other 🙌@LewisHamilton #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/oeJKvQxz4O

المصدر: العربية
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