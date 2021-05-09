رياضة

"بايرن ميونيخ"بطلاً للدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2021 | 03:00
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حسم نادي "بايرن ميونيخ" لقبه التاسع توالياً قبل مباراته وضيفه "بوروسيا مونشنغلادباخ" التي حقّق فيها فوزاً ساحقاً 6-0 بفضل ثلاثية البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بخسارة ملاحقه "لايبزيغ" أمام مضيفه "بوروسيا دورتموند" 2-3، أمس السبت، في المرحلة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفرّط "بايرن" في المرحلة الماضية بفرصة حسم اللقب بخسارته على أرض "ماينز" 1-2، لكن الأمور حُسِمَت في هذه الجولة لصالحه قبل أن يدخل لقاءه و"مونشنغلادباخ" بما أنه بقي متقدماً بفارق 7 نقاط على "لايبزيغ" قبل جولتَيْن من النهاية، بفضل هدية غريمه "دورتموند" وهدفين من الإنكليزي جايدون سانشو، ثانيهما في الدقيقة 87 حين كان التعادل سيد الموقف 2-2 بعدما كان الوصيف متخلفاً 0-2.


لكن النادي البافاري الذي يودع في نهاية الموسم مدربه هانزي فليك ليحل بدلاً منه مدرب "لايبزيغ" يوليان ناغلسمان، أكد أحقيته بالتتويج بفوز استعراضي على "مونشنغلادباخ"، موسعاً الفارق في الصدارة الى 10 نقاط.

وحسم "بايرن" الفوز في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً برباعية نظيفة بدأها ليفاندوفسكي منذ الدقيقة الثانية بعد تمريرة من النمسوي دافيد آلابا، أحد اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن النادي البافاري بصحبة جيروم بواتنغ والإسباني خافي مارتينيس والمدرب فليك الذي قاد الفريق الى سداسية تاريخية العام الماضي.

🏆 ¡CAMPEONES, CAMPEONES OLÉ, OLÉ, OLÉ! 🏆#MiaSanMeister #to9ether pic.twitter.com/4MLIC8uNgL



وعزز توماس مولر تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 23 وأضاف ليفاندوفسكي الثالث (34) قبل أن يوجه الفرنسي كينغسلي كومان الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الرابع (44)، قبل أن يكمل ليفاندوفسكي ثلاثيته من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني (65).

ورغم اضطرار "بايرن" الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد البديل الفرنسي الشاب تانغي نيانزو (18 عاماً) بعد خمس دقائق على دخوله (75)، أكمل البديل الآخر لوروا سانيه المهرجان بإضافته الهدف السادس (85).

وحقق هوفنهايم فوزاً كبيراً على ضيفه شالكه 2/4، فيما فاز فولفسبورغ على ضيفه أونيون برلين 3 /صفر وتعادل فيردر بريمن مع باير ليفركوزن سلبياً. وبذلك فقد باير ليفركوزن الأمل نهائياً بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وتوج النادي البافاري بلقب الدوري الألماني للمرة 31 حيث حصل على لقبه الأول في عام 1932، ثم جاءت الألقاب الثلاثين الأخرى بعد تدشين بطولة البوندسليغا في موسم 1963/1964.

Enjoy every moment of their title journey... ✨@FCBayernEN are #Bundesliga champions! ❤️ 🏆 pic.twitter.com/0JpadhQDlA


وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في البوندسليغا تحت قيادة المدرب هانزي فليك، الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي. لكنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي، حسن صالح حميديتش، وسط تكهنات حول انتقاله لتدريب منتخب ألمانيا.

🏆 @FCBayernEN — 2020/21 #Bundesliga Champions! ✌️❤️ pic.twitter.com/Gh5mSTawHS

هذا وتوّج "بايرن" تحت قيادة فليك بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في تكرار لإنجاز الفريق في 2013. ولم يحقق بايرن نجاحاً كبيراً مقارنة بالموسم الماضي، لكنه كان الفريق الأكثر حفاظاً على مستواه بقيادة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز 36 هدفاً في الدوري. ويسعى المهاجم البولندي لكسر رقم غيرد مولر القياسي برصيد 40 هدفاً، الذي حققه أسطورة بايرن في موسم 1971/1972.

 

المصدر: DW
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